Россиянки проиграли Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7

Россиянки проиграли Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от команды Новой Зеландии в матче этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее.