Россиянки проиграли Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от команды Новой Зеландии в матче этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от команды Новой Зеландии в матче этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее.
Встреча группы А, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 22:12 в пользу новозеландской команды. Ранее россиянки уступили команде Англии — 0:33.
В заключительном матче на групповой стадии турнира сборная России в воскресенье встретится с японками.