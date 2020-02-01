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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские регбисты в Сочи уступили испанцам в матче чемпионата Европы

СОЧИ, 1 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проиграла команде Испании в стартовом матче чемпионата Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 31:12 (14:7) в пользу гостей.

Две попытки в составе российской команды занес Рамиль Гайсин, который также выполнил одну реализацию, принеся сборной России 12 очков.

В следующем матче чемпионата Европы сборная России на выезде 8 февраля сыграет с бельгийцами.

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