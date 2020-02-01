Российские регбисты в Сочи уступили испанцам в матче чемпионата Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 31:12 (14:7) в пользу гостей.

Две попытки в составе российской команды занес Рамиль Гайсин, который также выполнил одну реализацию, принеся сборной России 12 очков.