Российские регбисты в Сочи уступили испанцам в матче чемпионата Европы
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проиграла команде Испании в стартовом матче чемпионата Европы.
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проиграла команде Испании в стартовом матче чемпионата Европы.
Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 31:12 (14:7) в пользу гостей.
Две попытки в составе российской команды занес Рамиль Гайсин, который также выполнил одну реализацию, принеся сборной России 12 очков.
В следующем матче чемпионата Европы сборная России на выезде 8 февраля сыграет с бельгийцами.