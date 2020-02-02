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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбистки сборной Новой Зеландии выиграли этап Мировой серии в Сиднее

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии стала победителем этапа Мировой серии по регби-7 в Сиднее.

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Источник: AP 2020

Новозеландки в финале победили команду Канады со счетом 33:7. В матче за третье место сборная Австралии обыграла команду Франции — 12:10.

У мужчин на этапе в Сиднее сборная Фиджи одержала победу над командой ЮАР -12:10. В матче за третье место сборная США нанесла поражение команде Англии — 17:10.

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