Регбистки сборной Новой Зеландии выиграли этап Мировой серии в Сиднее

Новозеландки в финале победили команду Канады со счетом 33:7. В матче за третье место сборная Австралии обыграла команду Франции — 12:10.

У мужчин на этапе в Сиднее сборная Фиджи одержала победу над командой ЮАР -12:10. В матче за третье место сборная США нанесла поражение команде Англии — 17:10.