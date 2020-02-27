В Москве прошла церемония открытия регбийного стадиона «Слава» после реконструкции

В ходе реконструкции был проведен ремонт раздевалок, трибун, обновлен фасад здания, установлено новое современное табло.
«Слава» — это и вправду прославленный клуб. То, что в Москве родной стадион у нас пока один, и то, что мы смогли его так украсить с помощью поддержки мэра и правительства Москвы, — это для нас для всех праздник, — сказал Артемьев. — Долгое время в нашей стране стадионы только разрушались, и то, что начинается возрождение регбийной инфраструктуры, то, что нам власти предоставляют возможности играть на лучших стадионах страны, отражает тенденцию того, что мы движемся в правильном направлении и имеем хорошее будущее.
«Людям нужна на стадионе праздничная атмосфера, что невозможно в условиях разрухи», — добавил Артемьев.
Стадион был построен в 1939 году, тогда арена называлась «Маниостроитель», с 1974 года носит название «Слава» в честь создания одноименного клуба. В 2019 году на этом стадионе сборная России провела товарищеский матч против английского клуба «Джерси Редс» (22:35) в преддверии Кубка мира по регби.
Клуб «Слава» является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, а также серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Москвы.