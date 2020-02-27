В Москве прошла церемония открытия регбийного стадиона «Слава» после реконструкции

«Слава» — это и вправду прославленный клуб. То, что в Москве родной стадион у нас пока один, и то, что мы смогли его так украсить с помощью поддержки мэра и правительства Москвы, — это для нас для всех праздник, — сказал Артемьев. — Долгое время в нашей стране стадионы только разрушались, и то, что начинается возрождение регбийной инфраструктуры, то, что нам власти предоставляют возможности играть на лучших стадионах страны, отражает тенденцию того, что мы движемся в правильном направлении и имеем хорошее будущее.