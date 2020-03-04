Отменен тестовый турнир по регби-7 Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло тысячи человек. Большинство из них — 706 человек — это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое — проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 210 человек.