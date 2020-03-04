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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отменен тестовый турнир по регби-7 Олимпиады-2020 из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Турнир Asia Sevens Invitational, который являлся тестовым соревнованием по регби-7 Олимпиады-2020 в Токио, отменен из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте Регбийного союза Японии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир должен был пройти в Токио 25—26 апреля.

«После подтверждения безопасности оргкомитет проведет тестовые соревнований в какой-либо форме и будет консультироваться с Международный олимпийским комитетом (МОК), международной федерацией World Rugby и другими задействованными организациями для определения, в каком виде пройдут тестовые соревнования», — цитирует агентство Рейтер заявление оргкомитета Игр в Токио.

Ранее МОК заявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады-2020 в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло тысячи человек. Большинство из них — 706 человек — это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое — проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 210 человек.

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