Регби для «чайников». Простыми словами об игре, которую вы могли пропустить

Источник: AP 2020

В субботу сборная России в матче чемпионата Европы встретится со сборной Румынии, матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Кубань». Поддержать россиян на играх европейского первенства приходит около десятка тысяч зрителей на каждый матч, но все равно регби остается загадочным видом спорта для большинства населения страны.

Первый свод регбийных правил появился в Англии в 1845 году, но с тех пор они не раз менялись. Этот вид спорта вырос из футбола, когда кому-то из футболистов пришло в голову не просто пасовать мяч ногами, но и забрать его в руки. Идея оказалась заразительной, и уже в 1864 году в Великобритании существовало несколько регбийных клубов. К началу XX века в регби играли не только в Англии, Ирландии и Уэльсе, но и в Новой Зеландии, США, Франции, Канаде, Южной Африке и ряде других стран. До 1924 года регби даже входило в олимпийскую программу, потом, правда, вид спорта оттуда исключили, но с 2016 года на летних Олимпиадах разыгрывают медали в регби-7 (отличается от классического количеством игроков и продолжительностью таймов).

Задача регбистов во время матча предельно проста — выиграть, набрав больше очков, чем команда соперника. На это у игроков есть два тайма по 40 минут, между ними — десятиминутный перерыв. Если на этом уровне регби понимают абсолютно все, то дальше начинаются сложности — от того, за что же начисляют очки, до вопроса «а кто такой хукер». Начнем с простого — зачисления очков.

Занести попытку, проиграть по реализации

Классические футбольные ворота на поле отсутствуют — вместо них у регбистов высокая Н-образная конструкция, которая находится на зачетной линии. Очки командам начисляют, если регбистам удалось «занести попытку» — положить мяч за зачетной линией противника, забить реализацию, пенальти или штрафной удар.

«Попытка называется так исторически, история этого термина уходит в XIX век. В то время, когда игра только начиналась, команда заносила мяч за линию ворот, но никаких очков за это не получала. После заноса мяча в зачетную зону команде предоставлялась возможность ударить по воротам, и вот если мяч попадет в ворота, то только за это начислялись очки. Отсюда и пошли попытка и реализация», — рассказал бывший игрок сборной СССР по регби и действующий регбийный арбитр Павел Берзин.

«Тогда еще существовал field goal, который сейчас мы называем дроп-гол. Мячик опускается на землю и в тот момент, когда он коснулся земли, проводится удар ногой, если мяч попал в ворота — начисляются очки, — рассказал Берзин. — В старые времена за реализацию и дроп-гол начислялось равное количество очков. Помню, что даже услышал в одной викторине такой вопрос — могла ли регбийная команда, которая совершила пять попыток, но пропустила в свои ворота один дроп-гол, проиграть матч? Оказывается, могла, и такой случай был в истории регби. Тогда команда занесла пять попыток, но не забила ни одной реализации, а команда соперника с одним дроп-голом выиграла встречу».

По действующим правилам грустная история про проигравшую команду с пятью занесенными попытками имела бы другой финал. Сейчас за каждую занесенную попытку команда получает по пять очков, за забитую реализацию — два, штрафной и дроп-гол принесут командам по три очка.

После занесенной попытки команда получает право на реализацию. Это удар по воротам с той линии, откуда была занесена попытка. Задача бьющего состоит в том, чтобы мяч прошел между двумя боковыми стойками ворот. За успешную реализацию команда получает два очка.

Почему в регби не играют в грозу

Регбийные матчи проводят на травяном поле, но не совсем таком, как у футболистов. Даже трава отличается — в футболе мяч катается по полю, поэтому газон стригут покороче. В регби мяч на руках, ровнейший газон не столь принципиален. Тем более что регби — контактный вид спорта, а чем выше трава, тем мягче падать.

Размеры классического поля — не более 100 м в длину и не более 70 м в ширину. В игровую площадь входят «зачетки» — пространство за зачетной линией, куда должен заноситься мяч. По правилам пространство за зачетной линией не должно быть более 22 м в длину, минимальный рекомендованный показатель для международных матчей — 10 м, но на практике бывает по-разному.

«На последнем матче на “Калининград-Арене” длина зачетного поля была как раз 5 м. Но европейский комиссар признал, что такого размера будет достаточно. Так что 5 м — это минимально допустимый показатель», — рассказал Павел Берзин.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы у российских и иностранных регбистов непременно спрашивали, как они собираются адаптироваться к непростой погоде. Погода действительно не баловала — то сильнейший ветер, то проливной дождь.

«В Англии регби считается зимним видом спорта, сезон у них длится с сентября до конца мая. Так что для регбийных матчей не станут помехой ни дождь, ни слякоть, — рассказал собеседник ТАСС. — Матчи могут быть отменены и отменяются, например, если произошли сильные заморозки, поле стало жестким и более травмоопасным».

«Еще одна помеха для регбийного матча — гроза, — делится неожиданным фактом Брезин. — У нас довольно высокие ворота на поле, и если начинается гроза, то матч прерывают на неопределенное время, пока грозовой фронт не отойдет в сторону. Даже у меня в практике случались такие ситуации. Дело в том, что в истории регби были случаи, когда молния била прямо в ворота».

Экипировка и мяч

Перепутать регбийный мяч с футбольным невозможно — он вытянутой формы и имеет еще ряд не столь заметных особенностей. «Раньше в регби играли кожаными мячами, но сейчас спортивная индустрия шагнула далеко, их изготавливают из определенных сортов пластика. Это позволяет намного дольше сохранить его форму, аэродинамику, — рассказал бывший регбист сборной СССР. — Мяч сшит из четырех долей, и он не совсем гладкий. На нем небольшие пупырышки, выемки, чтобы во время дождя и слякоти его можно было бы лучше контролировать руками».

В классическое регби-15 чаще всего играют белым мячом, на который нанесен логотип изготовителя и эмблема турнира. В пляжном или снежном регби используют цветные мячи, что оправдано удобством зрителей и игроков — попробуйте рассмотреть белый мяч на белом снегу.

Во время борьбы за мяч между регбистами происходят довольно жесткие столкновения, тем удивительнее смотрится то, что играют они практически без защитной экипировки. Только часть регбистов надевают на голову шлем, и то мягкий — наподобие того, в каком играл футбольный голкипер Петр Чех.

«Шлемы действительно надевают по желанию, а лет 30 назад ими вообще никто и не пользовался, — вспоминает Брезин. — Кроме шлема ребята могут надеть специальный жилет под майку, с уплотнителями, которые защищают плечи, шею, грудь. Допустим, бандаж — это такие своеобразные эластичные шорты, велосипедки. Еще есть специальные щитки, которые предохраняют голень, надкостницу».

Вся защитная экипировка регбистов обязательно должна быть сертифицирована и разрешена к использованию. Игрокам запрещено носить на теле жесткие накладки, в форме и экипировке не должно быть никаких металлических предметов, жестких накладок, желательно обойтись даже без пластмассовых застежек — все на липучках.

Мол и схватка

Для тех, кто увидел регби в первый раз, самыми эффектными и непонятными в игре являются розыгрыши стандартных положений. В первую очередь речь идет о схватке и коридоре.

«Коридор выстраивается после того, как мяч шел в аут. Это средство возобновления игры, его выстраивают, чтобы ввести в игру мяч, — пояснил Брезин. — Регбисты выстраиваются в две параллельные линии, расстояние между линиями составляет метр. Мяч вбрасывается в воздух строго по центру. После чего начинается борьба за то, какая команда его отыграет».

«Что такое схватка, описать немного сложнее. Вот видели черепаху? Очень похоже, — смеется собеседник ТАСС. — Схватка — это тоже способ возобновления игры после остановки, в нее встают по восемь человек с каждой стороны. Задача, как и в коридоре, — завладеть мячом».

Помимо стандартных положений во время матча происходит коллективная борьба за мяч в открытой игре. Тут тоже можно встретить не самые понятные термины — мол и рак.

«Если говорить простыми словами, то мол — это куча-мала с мячом в руках, когда игроки стоят на ногах. Коллективная борьба за мяч с соблюдением правил, основное из которых — все игроки на ногах, а мяч находится в руках, — подчеркивает Брезин. — Мол часто переходит в рак, если игроки падают на землю и мяч оказывается на поле. Собственно, основное определение рака — это мяч на земле».

«Главная разница между двумя этими положениями в том, что мол может двигаться, игроки с мячом в руках могут перемещаться по полю, это атакующая формация. А рак — это больше формация для сохранения мяча, продвигать его вперед таким образом практически невозможно, там ведь люди лежат на земле. Так что, чтобы мяч продвинуть вперед, его надо поднять руками, а это уже мол», — заключил собеседник ТАСС.

Столбы и замки

В первую очередь игроки регбийной команды делятся на нападающих и защитников, а вот дальше начинаются определенные тонкости. «В английском обозначении все защитники называются словом backs — задние, так что можно сказать не “защитники и нападающие”, а передняя и задняя линия, — отметил собеседник ТАСС. — Восемь нападающих как раз формируют назначаемую схватку. Раньше в нее можно было поставить хоть 14 человек, но сейчас строго регламентировано — по восемь человек от команды».

Нападающие и защитники разделяются на отдельные амплуа и линии. В нападении, например, выделяют три линии — по очередности того, как они выстраиваются в схватке. Претензии за не самые привычные названия игровых позиций можно направить разве что английским джентльменам XIX века — именно тогда они придумали, где на поле будет столб, а где замок.

«На первой линии нападения располагаются два столба, между которыми — хукер. Хукер — от слова “хук”, он отыгрывает мяч в схватке определенным загребающим движением, — рассказал Брезин. — Столбы — правый и левый, но в практике их называют “столб с открытой головой” и “столб с закрытой головой”. Это зависит от того, как они сцепляются с соперником, во время схватки у одного голова снаружи, у другого — внутри».

«На второй линии находятся два замка — это два очень высоких и габаритных игрока команды. Как правило, их рост — около 2−2,1 м. Их основная задача — за счет габаритов и веса держать первую линию, подпирать, на них еще борьба в коридоре, — рассказывает Брезин. — Третья, задняя линия — тут находятся два фланкера, левый и правый, и восьмой номер между ними. Да, восьмого так и называют — восьмой, еще один вариант — стягивающий, потому что он как бы “стягивает” вторую линию».

За нападающими расположились семеро защитников, но это вовсе не значит, что они не убегут в атаку. «За нападающими у нас полузащитник схватки — игрок, который вбрасывает мяч в схватку и отдает передачи, — рассказывает Брезин. — Рядом с ним расположился флайхав, десятый номер. Это основной диспетчер команды, который получает мяч, он является первым игроком, получающим мяч в линии защиты; это настоящий дирижер, самое важное звено в управлении командой».

«Дальше идут два центральных, раньше их еще называли получетвертные защитники — инсайд и аутсайд, внутренний и наружный. Потом два вингера, крайних игрока, — продолжает Брезин. — Последний игрок, который находится сзади, — фулбэк, такой “самый задний”. Но это не значит, что он не отходит от ворот, бывают атакующие фулбэки, самые результативные в команде».

Судейский вопроc

Несмотря на жесткую борьбу, которая происходит во время матча, правила в регби все же есть. Например, руками мяч нельзя пасовать вперед (только назад или ногой пробивать его себе на ход), проводить захват выше плеч, присоединяться к раку или молу со стороны и так далее. Уследить за всеми нюансами в динамике игры непросто, на матче работают минимум трое рефери — это судья в поле и два ассистента, раньше их называли боковыми. Кроме них могут быть назначены судьи в зачетном поле.

«Сейчас на многих матчах ведется видеосъемка, так что по возможности назначается еще и видеорефери. Видеорефери оказывает большую помощь, в куче-мале арбитр иногда и мяч теряет из виду, так что судья обращается к нему, если сам в чем-то не уверен, но нужно понимать судьбоносное решение, — рассказывает Брезин. — В идеале матчи обслуживает до 20 камер, так что контролируются все линии».

В случае отсутствия видеорефери назначают судью в зачетном поле, особенно часто это происходит в регби-7. «В “семерке” высокие скорости, быстрые игроки, перехваты мяча, но судья ведь не мячик, он может и опоздать, — смеется собеседник агентства. — Не успеет прибежать — а вдруг это окажется решающий момент?».

Таким образом, на поле и вокруг него могут находиться суммарно пять рефери и видеоарбитр. На топовые матчи также назначаются судьи технической зоны, которые отвечают за замены и могут выйти на поле в случае травмы арбитра.

«Бывали случаи, когда судья в поле получал травму, ему требовалась замена. Видел ситуации, когда меняли сразу двух судей, если, например, травмировались основной и боковой арбитры, — вспоминает Брезин. — В таких случаях на замену выходят именно резервные судьи».

За нарушения регбисты получают предупреждения — желтую или красную карточку. Схема их работы представляет собой своеобразную смесь футбольных предупреждений и хоккейных удалений.

«Есть игровые санкции — назначение штрафного удара, свободный удар, но есть определенные нарушения, за которые игрока полагается удалять. Англичане, как родоначальники регби, всегда говорили, что в регби нужно играть честно. Поэтому за любую нечестную игру, умышленное нарушение или выходящую за рамки грубость положено наказывать игрока желтой карточкой, после чего он покидает поле на 10 минут игрового времени, а команда соперника в этот момент остается в большинстве», — поясняет Брезин.

Если регбист в этом же матче получает вторую желтую карточку, то, как и в футболе, она становится красной и спортсмен удаляется до конца игры. Потом его ждут разные разборы, дисциплинарные комиссии и, может быть, дисквалификация.

«Прямая красная карточка показывается за циничный фол, когда действия совершаются явно, умышленно. После такого регбист может быть дисквалифицирован на несколько матчей», — добавил собеседник агентства.