Сборная России по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы

Источник: AP 2020

В составе сборной России десять очков набрал Рамиль Гайсин (два штрафных и две реализации), семь — Юрий Кушнарев (попытка и реализация), по пять очков команде принесли Егор Зыков, Шамиль Магомедов, Кирилл Голосницкий (все сделали по одной попытке). У румын восемь очков команде принес Флориан Влаицу (два штрафных, реализация), семь — Ионел Мелинте (попытка и реализация), по пять очков набрали Моа Малиепо и Мариус Симионеску (по попытке).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитаном российской команды в субботнем матче был Виктор Гресев. В предыдущих играх чемпионата Европы с капитанской повязкой выходили Василий Артемьев и Андрей Гарбузов, которые пропустили матч с командой Румынии из-за травм. Победа над сборной Румынии стала второй для российских регбистов на чемпионате Европы. В третьем туре россияне обыграли команду Португалии (19:18), до этого сборная России проиграла команде Бельгии (12:38) и сборной Испании (12:31).

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В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой — команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой — сборная Испании (5 очков, три матча), шестой — сборная Румынии (5 очков, четыре матча).

Шесть команд сыграют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон). Позднее в субботу сборная Бельгии сыграет с командой Испании, а сборная Португалии — с командой Грузии. В случае победы грузинские регбисты обеспечат себе победу в турнире.