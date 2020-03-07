Сборная России обыграла Румынию в матче чемпионата Европы по регби
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Регбисты сборной России обыграли команду Румынии в матче чемпионата Европы.
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Регбисты сборной России обыграли команду Румынии в матче чемпионата Европы.
Игра, состоявшаяся в субботу на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счетом 32:25.
Попытки в составе сборной России занесли Кирилл Голосницкий, Шамиль Магомедов и Юрий Кушнарев, в активе которого также одна реализация. Рамиль Гайсин точно выполнил два штрафных и две реализации.
Эта победа стала второй подряд для россиян в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы. В следующем матче сборная России 14 марта на выезде встретится с командой Грузии.