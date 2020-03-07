Сборная России обыграла Румынию в матче чемпионата Европы по регби

Игра, состоявшаяся в субботу на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счетом 32:25.

Попытки в составе сборной России занесли Кирилл Голосницкий, Шамиль Магомедов и Юрий Кушнарев, в активе которого также одна реализация. Рамиль Гайсин точно выполнил два штрафных и две реализации.