Вторая подряд. Российские регбисты обыграли сборную Румынии в матче ЧЕ

Источник: AP 2020

Матч прошел на стадионе «Кубань» в Краснодаре, на игре присутствовали более 3000 зрителей.

В составе сборной России 10 очков набрал Рамиль Гайсин (два штрафных и две реализации), 7 — Юрий Кушнарев (попытка и реализация), по 5 очков команде принесли Егор Зыков, Шамиль Магомедов, Кирилл Голосницкий (все сделали по одной попытке), для Зыкова и Магомедова это были первые попытки в сборной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной России Лин Джонс отметил, что очень горд этой победой. «Это важный успех для ребят, они почувствовали вкус победы. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем играть только лучше. Во втором тайме у нас были ошибки, но было много и хороших моментов», — отметил специалист.

Наставник румынской команды Энди Робинсон отметил, что первая часть матча прошла на равных, но россияне смогли переломить ход игры. «Игра прошла на очень позитивной ноте, российская сборная хорошо себя чувствовала в силовой борьбе, чего мы и ждали. Первые 30 минут игра была достаточно равная, но концовка тайма осталась за сборной России, и этот отрезок стал переломным», — считает Робинсон.

Победа над сборной Румынии стала второй для российских регбистов на чемпионате Европы. В третьем туре россияне обыграли команду Португалии (19:18), до этого сборная России проиграла командам Бельгии (12:38) и Испании (12:31).

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Дальше Грузия

В субботу сборная Грузии со счетом 39:24 победила команду Португалии в предпоследнем туре и выиграла турнир в третий раз подряд.

Грузины набрали 19 очков и стали недосягаемы для идущих следом с 9 очками команд Португалии и Испании. Сборная России занимает четвертое место (8), пятыми идут бельгийцы (7), замыкают таблицу румыны (5).

14 марта сборная России сыграет в заключительном матче с командой Грузии. Игра пройдет в Тбилиси. Статистика на стороне хозяев поля — российская команда ни разу не побеждала сборную Грузии в рамках чемпионата Европы.

«Команда Грузии — достаточно серьезный соперник, о ней и говорить много не надо, мы все понимаем. Сколько я играю, мы ни разу не выигрывали у них. Нужно настраиваться и делать историю, выигрывать уже, у нас достаточно сильная команда сейчас», — отметил в беседе с ТАСС Гайсин.

«У нас сейчас довольно много травмированных, но есть отличная молодежь, которая прибавляет, играет. Костяк команды уже определился, мы показываем хорошее регби, думаю, что команда Грузии нам по плечу. Все будет зависеть от того, как мы настроимся», — считает регбист.