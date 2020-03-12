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21:05 (мск), источник: ТАСС

Матч ЧЕ по регби между сборными Грузии и России перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. /ТАСС/. Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила проведение матчей до 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Rugby Europe.

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Источник: AP 2020

По этой причине будут перенесены матчи заключительного, пятого тура чемпионата Европы, включая встречу сборных Грузии и России, которая должна была пройти 14 марта в Тбилиси. Сборная Грузии досрочно стала победителем турнира, россияне с 8 очками занимают четвертое место в таблице из шести команд.

Также перенесены встречи чемпионатов Европы среди игроков до 20 лет и до 18 лет. Матчи европейского первенства среди игроков до 18 лет должны были пройти в Калининграде с 12 по 18 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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