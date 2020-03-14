МИД: Украина эвакуирует из Франции юношеские команды по регби

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся заграницей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.

«В городе Бержерак, Франция, находились на стажировке юношеские украинские команды по регби U12, U14, U16 и U18 (вместе 65 детей и 20 взрослых), возврат которых в Украину был запланирован на 17 марта 2020 года», — цитирует дипломата агентство УНН.

По словам представителя МИД, украинский консул в Париже проработал вопрос по их досрочному возвращения на Украину с тем, чтобы граждане успели пересечь польскую границу до ее закрытия.

«Сейчас оба автобуса уже находятся на территории Германии. Прибытие на немецко-польскую границу ожидается около 23.00 (00.00 мск — ред.)», — сообщил Погорельцев.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Два случая зафиксированы в Черновицкой области. В пятницу минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие.