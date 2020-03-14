Текущие события
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14.03
Арсенал Т
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
14.03
Зенит
Урал
71
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Химки
Футбол. Премьер-лига
14.03
Оренбург
Спартак
13
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14 марта, источник: Спорт РИА Новости

МИД: Украина эвакуирует из Франции юношеские команды по регби

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Украина эвакуирует из Франции юношеские команды по регби, которые находились на стажировке в этой стране, сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Наверх

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся заграницей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.

«В городе Бержерак, Франция, находились на стажировке юношеские украинские команды по регби U12, U14, U16 и U18 (вместе 65 детей и 20 взрослых), возврат которых в Украину был запланирован на 17 марта 2020 года», — цитирует дипломата агентство УНН.

По словам представителя МИД, украинский консул в Париже проработал вопрос по их досрочному возвращения на Украину с тем, чтобы граждане успели пересечь польскую границу до ее закрытия.

«Сейчас оба автобуса уже находятся на территории Германии. Прибытие на немецко-польскую границу ожидается около 23.00 (00.00 мск — ред.)», — сообщил Погорельцев.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Два случая зафиксированы в Черновицкой области. В пятницу минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.

 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Чемпион на седьмом небе. «Зенит» одержал разгромную победу
«Исключительные меры»: соперник СКА снялся с плей-офф КХЛ
КХЛ сделала заявление по ситуации, связанной с коронавирусом
СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится позже обещанного
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь