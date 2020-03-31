Российские регбисты поддержали акцию Минспорта РФ «Тренируйся дома»

Ролики с тренировками в домашних условиях записали и опубликовали в социальных сетях игроки сборной России по регби Василий Артемьев и Алексей Щербань, по регби-7 — Сергей Янюшкин и Сергей Евсеев, по пляжному регби — Николай Балесков. Также к акции присоединились игроки, которые не входят в состав российских сборных, — Герман Силенко, Денис Барабанцев, Джордан Холгейт и другие. Тренер по физической подготовке пензенского регбийного клуба «Локомотив» Шон Карри опубликовал подборки тренировок для дома.