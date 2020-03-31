Российские регбисты поддержали акцию Минспорта РФ «Тренируйся дома»

Ролики с тренировками в домашних условиях записали и опубликовали в социальных сетях игроки сборной России по регби Василий Артемьев и Алексей Щербань, по регби-7 — Сергей Янюшкин и Сергей Евсеев, по пляжному регби — Николай Балесков. Также к акции присоединились игроки, которые не входят в состав российских сборных, — Герман Силенко, Денис Барабанцев, Джордан Холгейт и другие. Тренер по физической подготовке пензенского регбийного клуба «Локомотив» Шон Карри опубликовал подборки тренировок для дома.
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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России зафиксировано 2337 случаев заражения.