Старт регбийного сезона в России отложен до 13 июня
ТАСС, 29 апреля. Старт чемпионата России по регби отложен до 13 июня. Об этом сообщает
ТАСС, 29 апреля. Старт чемпионата России по регби отложен до 13 июня. Об этом сообщает
Чемпионат России должен был начаться в 20-х числах апреля. 26 марта
Отмечается, что регулярный чемпионат национального первенства должен пройти в один круг, после чего состоится
До 13 июня не состоятся также национальные соревнования по регби-7 и пляжному регби.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.