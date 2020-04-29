Старт регбийного сезона в России отложен до 13 июня

Чемпионат России должен был начаться в 20-х числах апреля. 26 марта из-за пандемии соревнования были отложены минимум до 27 мая.

Отмечается, что регулярный чемпионат национального первенства должен пройти в один круг, после чего состоится плей-офф.

До 13 июня не состоятся также национальные соревнования по регби-7 и пляжному регби.