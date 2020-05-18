Регбисты казанской «Стрелы» будут проводить бесконтактные тренировки
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Казанский регбийный клуб «Стрела» приступил к тренировкам после самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Альфред Хисамов.
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Казанский регбийный клуб «Стрела» приступил к тренировкам после самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Альфред Хисамов.
«Мы провели сегодня первую тренировку, — сказал Хисамов. — В субботу вся команда сдала тесты на коронавирус, в воскресенье пришли результаты: все чистые. Сегодня мы вышли, соблюдая все требования, с утра измерили температуру. Пока первую
«Стрела» примет участие в чемпионате России — 2020, в конце апреля Федерация регби России объявила, что турнир начнется 13 июня.