Регбисты казанской «Стрелы» будут проводить бесконтактные тренировки

«Мы провели сегодня первую тренировку, — сказал Хисамов. — В субботу вся команда сдала тесты на коронавирус, в воскресенье пришли результаты: все чистые. Сегодня мы вышли, соблюдая все требования, с утра измерили температуру. Пока первую неделю-две не будет контактов, в основном это будет ОФП и бег».