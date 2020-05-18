Регбисты новокузнецкого «Металлурга» тренируются под контролем Роспотребнадзора

«Тренировки проводятся на открытом воздухе, на поле, работаем группами по восемь-десять человек, — сказал Шалунов. — С каждой группой работает свой тренер, тренировки проходят не больше одного раза в день. Тренировки проходят под контролем Роспотребнадзора, работники которого наблюдают за тем, чтобы мы не нарушали эпидемиологических правил. В раздевалках игроки находятся по всем стандартам, а в душе моются по одному».