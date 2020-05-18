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14:14 (мск), источник: ТАСС

Регбисты новокузнецкого «Металлурга» тренируются под контролем Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Регбийный клуб «Металлург» из Новокузнецка провел первую тренировку после выхода из самоизоляции под контролем Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Вячеслав Шалунов.

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«Тренировки проводятся на открытом воздухе, на поле, работаем группами по восемь-десять человек, — сказал Шалунов. — С каждой группой работает свой тренер, тренировки проходят не больше одного раза в день. Тренировки проходят под контролем Роспотребнадзора, работники которого наблюдают за тем, чтобы мы не нарушали эпидемиологических правил. В раздевалках игроки находятся по всем стандартам, а в душе моются по одному».

«Наш медицинский персонал проводит ежедневный мониторинг, ведется соответствующий журнал», — добавил собеседник агентства.

«Металлург» выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России, в регулярном сезоне чемпионата России — 2019 он занял седьмое место из восьми, в плей-офф вылетел на стадии четвертьфинала. В конце апреля Федерация регби России объявила, что турнир начнется 13 июня.

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