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17:08 (мск), источник: Sport24

Австралийские регбисты отказались идти на снижение зарплат из-за вируса. Их выгнали из команды

Они теперь не могу играть в своей стране.

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Три игрока клуба «Квинсленд Редс» из Супер-регби (сильнейший чемпионат в Южном полушарии) отказались идти на понижение зарплат. Взбунтовались 23-летний Айзек Родда, а также 21-летние Исаак Лукас и Гарри Хокингс. Трио из «Редс» сообщило через своего агента, что не согласно с решением австралийской федерации регби.

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Из-за пандемии коронавируса австралийское регби потеряло в районе $80 млн. Меры для предотвращения глобального кризиса были просто необходимы.

В антикризисном соглашении между RUPA (австралийская ассоциация игроков) и регбийным союзом страны прописано, что регбисты сокращают свои зарплаты на 60% до 1 сентября 2020 года. Некоторым высокооплачиваемым игрокам временно позволили играть за границей, чтобы те сохранили уровень дохода.

Родду, Лукаса и Хогинса это не устроило. Реакция союза последовала незамедлительно.

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«К сожалению, нам пришлось уволить трех игроков. Учитывая, что недавно было заключено соглашение между профсоюзом игроков и регбийным союзом о сокращении зарплат, мы не ожидали столкнуться с такой ситуацией», — заявил исполнительный директор Федерации регби штата Квинсленд Дэвид Ханэм.

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Исполнительный директор Австралийского регбийного союза Роб Кларк отметил, что все остальные игроки в стране согласились с понижением.

«Как всем известно, воздействие Covid-19 ощущалось в каждой стране, во всех отраслях. И регби не является исключением. Мы приняли очень сложное решение и сократили более 70 процентов наших сотрудников (более 150 работников), которые сейчас получают правительственную субсидию JobKeeper. В то же время 189 из 192 наших профессиональных игроков в регби приняли решение пойти на пойти на понижение зарплат, чтобы помочь нам справиться с этой беспрецедентной ситуацией. Три регбиста из “Редс” решили не принимать эти условия», — приводит слова Кларка официальный сайт союза.

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Агент игроков Энтони Пикон отмечает, что у союза нет законных оснований для расторжения контрактов. Кроме того, менеджер возмущен решением вести разборки публично.

«Вызывает разочарование тот факт, что эти проблемы решено было обнародовать в медиа. Учитывая ужасное состояние регби в Австралии и Квинсленде, мы предложили возможность решать эти вопросы конфиденциально. Оно было отклонено», — цитирует Пикона abc.ne.

Также агент отмечает, что понимает желание талантливых игроков получать зарплаты полностью.

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Будущее игроков туманно. В ближайшее время они точно не смогут играть в Австралии. Кроме того, теперь Родда лишен возможности представлять сборную, за которую выступал с 2017 года.

Один из самых наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры игроков — Япония. В этой стране регби из-за пандемии пострадало меньше других. Кроме того, клиенты Пикона уже не раз отправлялись в японские клубы. Возможно, наличие каких-то предварительных договоренностей позволило регбистам пойти на столь серьезный шаг.

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