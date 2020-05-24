Австралийские регбисты отказались идти на снижение зарплат из-за вируса. Их выгнали из команды
Они теперь не могу играть в своей стране.
Они теперь не могу играть в своей стране.
Три игрока клуба «Квинсленд Редс» из
В антикризисном соглашении между RUPA (австралийская ассоциация игроков) и регбийным союзом страны прописано, что регбисты сокращают свои зарплаты на 60% до 1 сентября 2020 года. Некоторым высокооплачиваемым игрокам временно позволили играть за границей, чтобы те сохранили уровень дохода.
Родду, Лукаса и Хогинса это не устроило. Реакция союза последовала незамедлительно.
«К сожалению, нам пришлось уволить трех игроков. Учитывая, что недавно было заключено соглашение между профсоюзом игроков и регбийным союзом о сокращении зарплат, мы не ожидали столкнуться с такой ситуацией», — заявил исполнительный директор Федерации регби штата Квинсленд Дэвид Ханэм.
Исполнительный директор Австралийского регбийного союза Роб Кларк отметил, что все остальные игроки в стране согласились с понижением.
«Как всем известно, воздействие Covid-19 ощущалось в каждой стране, во всех отраслях. И регби не является исключением. Мы приняли очень сложное решение и сократили более 70 процентов наших сотрудников (более 150 работников), которые сейчас получают правительственную субсидию JobKeeper. В то же время 189 из 192 наших профессиональных игроков в регби приняли решение пойти на пойти на понижение зарплат, чтобы помочь нам справиться с этой беспрецедентной ситуацией. Три регбиста из “Редс” решили не принимать эти условия», — приводит слова Кларка официальный сайт союза.
Агент игроков Энтони Пикон отмечает, что у союза нет законных оснований для расторжения контрактов. Кроме того, менеджер возмущен решением вести разборки публично.
«Вызывает разочарование тот факт, что эти проблемы решено было обнародовать в медиа. Учитывая ужасное состояние регби в Австралии и Квинсленде, мы предложили возможность решать эти вопросы конфиденциально. Оно было отклонено», — цитирует Пикона abc.ne.
Также агент отмечает, что понимает желание талантливых игроков получать зарплаты полностью.
Будущее игроков туманно. В ближайшее время они точно не смогут играть в Австралии. Кроме того, теперь Родда лишен возможности представлять сборную, за которую выступал с 2017 года.
Один из самых наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры игроков — Япония. В этой стране регби