Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом перед стартом чемпионата

Источник: РИА "Новости"

«Мы протестировали всех игроков наших команд, тренерские штабы и административный персонал. Есть несколько случаев бессимптомного заражения. У регбистов хороший иммунитет», — сказал Артемьев.

Ранее стало известно, что регламент проведения чемпионата России по регби согласован с Роспотребнадзором. Заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня.

Каждая команда проведет по девять матчей в турнире. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть клубов. Занявшие первые две строчки команды получат прямые путевки в полуфинал, коллективы, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят оставшихся участников полуфинала.