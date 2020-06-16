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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Женский чемпионат России по регби-7 начнется в середине августа

Женский чемпионат России по регби-7 планируется начать в середине августа, заявил спортивный директор Федерации регби России (ФРР) Сергей Марков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы планировали в ближайшее время объявить сроки проведения женского чемпионата, но в Красноярске период самоизоляции продлили до 12 июля. В некоторых других регионах ситуация также усугубляется. Сейчас мы вынуждены пересматривать планы. В данный момент мы планируем старт женского чемпионата на вторую неделю августа. Мы рассчитываем в этом году провести четыре тура и Кубок России, а в следующем году весной завершить сезон двумя турами», — сказал Марков на пресс-конференции.

Ранее ФРР объявила о датах начала мужских чемпионатов страны по регби и регби-7.

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