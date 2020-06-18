Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Футбол. Зарубежный
19.06
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
19.06
Крылья Советов
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
17:56 (мск), источник: ТАСС

Регбисты «Локомотива-Пензы» победили «ВВА-Подмосковье» в первом матче чемпионата России

ТАСС, 18 июня. «Локомотив-Пенза» обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 18:12 в матче первого тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в Пензе.

Наверх

Самым результативным игроком матча стал игрок «Локомотива-Пензы» Сергей Янюшкин, реализовавший шесть штрафных ударов.

Лига ставок — чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат национального первенства продлится до 28 августа. В турнире сыграют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых (занявшие первое и второе места — прим. ТАСС) получат прямые путевки в полуфинал. Команды, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серий до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже 2 в «Юве»
Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом, игравшим в НХЛ
«Достойно только презрительного смеха»: Василий Уткин — о «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь