Регбисты «Локомотива-Пензы» победили «ВВА-Подмосковье» в первом матче чемпионата России
ТАСС, 18 июня. «Локомотив-Пенза» обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 18:12 в матче первого тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в Пензе.
ТАСС, 18 июня. «Локомотив-Пенза» обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 18:12 в матче первого тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в Пензе.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Локомотива-Пензы» Сергей Янюшкин, реализовавший шесть штрафных ударов.
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