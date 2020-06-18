Регбисты «Локомотива-Пензы» победили «ВВА-Подмосковье» в первом матче чемпионата России

Лига ставок — чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат национального первенства продлится до 28 августа. В турнире сыграют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых (занявшие первое и второе места — прим. ТАСС) получат прямые путевки в полуфинал. Команды, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.