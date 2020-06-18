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18:15 (мск), источник: Sport24

Зрители в масках, прямой эфир и неожиданный результат. Регбисты первыми в России провели матч после карантина

«Локомотив» расправился с «ВВА-Подмосковье».

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Соскучились по российскому спорту? Нас ждет увлекательный уик-энд в РПЛ, но первыми на поле вышли не футболисты. 18 июня стартовал чемпионат России по регби — первый национальный турнир в игровых видах спорта, который начался в нашей стране после вынужденной паузы из-за коронавируса.

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Матч пензенского «Локомотива» и клуба «ВВА-Подмосковье» из Монино вызвал огромный ажиотаж — игру показывал основной канал «Матч ТВ», а в приволжский регион приехали руководители российского регби, которые вместе с губернатором Иваном Белозерцевым торжественно открыли новый сезон.

Как и футболе, матчи регбийного чемпионата проходят с допуском только десяти процентов зрителей от вместимости арены. На стадион «Первомайский» по такому принципу пустили 500 человек, которые заполняли гугл-формы на получение специальных флаеров. Сидели все раздельно друг от друга, в перчатках, масках, но на одной трибуне. Кресла напротив телекамер осталась пустыми.

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Приветственные слова, гимн страны — открытие прошло как положено. А регбисты вышли на поле в майках со словами «Спасибо врачами» и хэштегом «стоп коронавирус».

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Фаворит был очевиден. «ВВА» только в прошлом сезоне прервал серию из 17 сезонов в призах подряд, да и то, проиграв только в дополнительное время матча за бронзу. Месяцы перерыва «летчики» провели продуктивно и заметно укрепили состав, чтобы стать чемпионами. В команде появился автор единственной попытки России на Кубке мира — 2019 Кирилл Голосницкий, опытный Андрей Гарбузов, который провел больше ста матчей за сборную и восходящая звезда Тагир Гаджиев.

«Локомотив» проводит лишь свой второй сезон в истории. А главный тренер пензенцев Александр Янюшкин скромно признавался, что задача команда на этот сезон — место в пятерке.

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Но все пошло не так, как все ждали. Гости давили, но каждый раз, подходя к зачетке соперника, допускали глупые ошибки. Еще «летчики» много фолили, за что их наказывал младший брат главного тренера пензенцев Сергей Яшюкин. Его три точных удара сделали «Локо» лидером перед перерывом — 9:5. На счету «ВВА» попытка Патриса Пеки.

Во втором тайме Пеки занес во второй раз и сравнял счет, но многочисленные ошибки похоронили команду из Подмосковья. Янюшкин реализовал еще три штрафных и принес своей команде историческую победу — 18:12. Такого результата не ожидал никто.

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Чемпионат России продолжится завтра матчем новичков — казанской «Стрелы» и московского ЦСКА. В субботу пройдут матчи «Красный Яр» — «Слава», «Богатыри» — «Енисей-СТМ» и «Булава» — «Металлург».

Константин Лесик

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