Зрители в масках, прямой эфир и неожиданный результат. Регбисты первыми в России провели матч после карантина
«Локомотив» расправился с «ВВА-Подмосковье».
«Локомотив» расправился с «ВВА-Подмосковье».
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Матч пензенского «Локомотива» и клуба «ВВА-Подмосковье» из Монино вызвал огромный ажиотаж — игру показывал основной канал «Матч ТВ», а в приволжский регион приехали руководители российского регби, которые вместе с губернатором Иваном Белозерцевым торжественно открыли новый сезон.
Как и футболе, матчи регбийного чемпионата проходят с допуском только десяти процентов зрителей от вместимости арены. На стадион «Первомайский» по такому принципу пустили 500 человек, которые заполняли
Приветственные слова, гимн страны — открытие прошло как положено. А регбисты вышли на поле в майках со словами «Спасибо врачами» и хэштегом «стоп коронавирус».
Фаворит был очевиден. «ВВА» только в прошлом сезоне прервал серию из 17 сезонов в призах подряд, да и то, проиграв только в дополнительное время матча за бронзу. Месяцы перерыва «летчики» провели продуктивно и заметно укрепили состав, чтобы стать чемпионами. В команде появился автор единственной попытки России на Кубке мира — 2019 Кирилл Голосницкий, опытный Андрей Гарбузов, который провел больше ста матчей за сборную и восходящая звезда Тагир Гаджиев.
«Локомотив» проводит лишь свой второй сезон в истории. А главный тренер пензенцев Александр Янюшкин скромно признавался, что задача команда на этот сезон — место в пятерке.
Но все пошло не так, как все ждали. Гости давили, но каждый раз, подходя к зачетке соперника, допускали глупые ошибки. Еще «летчики» много фолили, за что их наказывал младший брат главного тренера пензенцев Сергей Яшюкин. Его три точных удара сделали «Локо» лидером перед перерывом — 9:5. На счету «ВВА» попытка Патриса Пеки.
Во втором тайме Пеки занес во второй раз и сравнял счет, но многочисленные ошибки похоронили команду из Подмосковья. Янюшкин реализовал еще три штрафных и принес своей команде историческую победу — 18:12. Такого результата не ожидал никто.
Чемпионат России продолжится завтра матчем новичков — казанской «Стрелы» и московского ЦСКА. В субботу пройдут матчи «Красный Яр» — «Слава», «Богатыри» — «Енисей-СТМ» и «Булава» — «Металлург».
Константин Лесик