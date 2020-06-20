Регбисты «Славы» победили «Красный Яр» в первом туре чемпионата России
ТАСС, 20 июня. Московская «Слава» победила в гостях «Красный Яр» со счетом 13:10 в матче первого тура Лиги ставок — чемпионата России по регби. Встреча прошла в Красноярске.
ТАСС, 20 июня. Московская «Слава» победила в гостях «Красный Яр» со счетом 13:10 в матче первого тура Лиги ставок — чемпионата России по регби. Встреча прошла в Красноярске.
У «Стрелы» попытку занес Михаил Сидоров, также очки набрали Герхард Нортье и Джин Уиллемс. В активе хозяев одна занесенная попытка Евгения Коломийцева, еще пять очков набрал Юрий Кушнарев. «Слава» не выигрывала в Красноярске с 2008 года.
Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено
Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в