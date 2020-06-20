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12:13 (мск), источник: ТАСС

Регбисты «Славы» победили «Красный Яр» в первом туре чемпионата России

ТАСС, 20 июня. Московская «Слава» победила в гостях «Красный Яр» со счетом 13:10 в матче первого тура Лиги ставок — чемпионата России по регби. Встреча прошла в Красноярске.

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У «Стрелы» попытку занес Михаил Сидоров, также очки набрали Герхард Нортье и Джин Уиллемс. В активе хозяев одна занесенная попытка Евгения Коломийцева, еще пять очков набрал Юрий Кушнарев. «Слава» не выигрывала в Красноярске с 2008 года.

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Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

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