Регбисты «Славы» победили «Красный Яр» в первом туре чемпионата России

У «Стрелы» попытку занес Михаил Сидоров, также очки набрали Герхард Нортье и Джин Уиллемс. В активе хозяев одна занесенная попытка Евгения Коломийцева, еще пять очков набрал Юрий Кушнарев. «Слава» не выигрывала в Красноярске с 2008 года.

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Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.