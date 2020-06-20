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22:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей-СТМ» обыграл клуб «Богатыри» в матче чемпионата России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над краснодарским клубом «Богатыри» в матче первого тура чемпионата России по регби.

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Краснодаре завершилась со счетом 35:3 в пользу гостей.

Результаты других матчей тура:

«Красный Яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва) — 10:13,

«Булава» (Таганрог) — «Металлург» (Новокузнецк) — 9:34.

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