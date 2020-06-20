«Енисей-СТМ» обыграл клуб «Богатыри» в матче чемпионата России по регби
Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над краснодарским клубом «Богатыри» в матче первого тура чемпионата России по регби.
Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над краснодарским клубом «Богатыри» в матче первого тура чемпионата России по регби.
Субботняя встреча в Краснодаре завершилась со счетом 35:3 в пользу гостей.
Результаты других матчей тура:
«Красный Яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва) — 10:13,
«Булава» (Таганрог) — «Металлург» (Новокузнецк) — 9:34.