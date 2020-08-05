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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый кубок главы ВМФ по регби-7 разыграют в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Первый кубок главнокомандующего Военно-морским флотом по регби-7 пройдет в Севастополе с 5 по 7 августа, сообщает пресс-служба организации «Регби-клуб ЦСКА».

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«Всего в турнире примет участие семь команд высших военно-морских учебных заведений и сборная Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова», — говорится в сообщении.

В первый день турнира пройдет представление команд и презентация кубка.

«Матчи группового этапа пройдут 6 августа. По результатам этих встреч определятся пары сетки плей-офф. В этот день стадион будет открыт для посещения зрителей, вход свободный, без билетов. Решающие игры в этом году состоятся 7 августа на стадионе “Севастополь”», — говорится в сообщении.

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В рамках турнира пройдет выставка современного вооружения морской пехоты. Музыкальным хедлайнером турнира станет группа «Любэ» во главе с Николаем Расторгуевым. Для пришедших по билетам гостей ждут специальные подарки. Главным призом станет новенький автомобиль UAZ «Патриот».

В церемонии награждения победителей примут участие председатель высшего совета Федерации регби России, глава ФАС Игорь Артемьев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко.

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