Первый кубок главы ВМФ по регби-7 разыграют в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Первый кубок главнокомандующего
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Первый кубок главнокомандующего
«Всего в турнире примет участие семь команд высших
В первый день турнира пройдет представление команд и презентация кубка.
«Матчи группового этапа пройдут 6 августа. По результатам этих встреч определятся пары сетки
В рамках турнира пройдет выставка современного вооружения морской пехоты. Музыкальным хедлайнером турнира станет группа «Любэ» во главе с Николаем Расторгуевым. Для пришедших по билетам гостей ждут специальные подарки. Главным призом станет новенький автомобиль UAZ «Патриот».
В церемонии награждения победителей примут участие председатель высшего совета Федерации регби России, глава ФАС Игорь Артемьев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко.