Российского регбиста дисквалифицировали на четыре года за допинг
Российский регбист Леонид Калинин был дисквалифицирован на четыре года.
Российский регбист Леонид Калинин был дисквалифицирован на четыре года.
Спортсмен нарушил антидопинговые правила. Решение о дисквалификации Калинина принял независимый судебный комитет Международной федерации регби, сообщает ТАСС.
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Срок дисквалификации 23-летнего спортсмена истечёт 9 февраля 2024 года.
Калини стал уже четвёртым российским регбистом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Помимо него были дисквалифицированы Вадим Федчук, Вячеслав Иконников и Нико Шаматава.