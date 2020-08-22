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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Российского регбиста дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российский регбист Леонид Калинин был дисквалифицирован на четыре года.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен нарушил антидопинговые правила. Решение о дисквалификации Калинина принял независимый судебный комитет Международной федерации регби, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе Калинина было обнаружено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен проходил внесоревновательное тестирование во время тренировочного сбора российской сборной в Сочи в декабре 2019 года.

Срок дисквалификации 23-летнего спортсмена истечёт 9 февраля 2024 года.

Калини стал уже четвёртым российским регбистом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Помимо него были дисквалифицированы Вадим Федчук, Вячеслав Иконников и Нико Шаматава.

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