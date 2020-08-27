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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбисты «ВВА-Подмосковья» обыграли «Стрелу» в матче чемпионата России

Регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» (Монино) обыграли дома казанскую «Стрелу» в матче заключительного тура первого этапа чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Монино, завершилась со счетом 32:26.

В другом матче дня красноярский «Енисей-СТМ» переиграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 14:5.

«Енисей» вышел на второе место, набрав 31 очко и обойдя на один балл «Красный Яр», который еще не сыграл свой матч тура. «Металлург» остался на пятой строчке (24 очка), «Стрела» завершила первый этап на шестом месте (22), а «ВВА-Подмосковье» стал четвертым (30).

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