Регбисты «ВВА-Подмосковья» обыграли «Стрелу» в матче чемпионата России
Регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» (Монино) обыграли дома казанскую «Стрелу» в матче заключительного тура первого этапа чемпионата России.
Регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» (Монино) обыграли дома казанскую «Стрелу» в матче заключительного тура первого этапа чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Монино, завершилась со счетом 32:26.
В другом матче дня красноярский «Енисей-СТМ» переиграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 14:5.
«Енисей» вышел на второе место, набрав 31 очко и обойдя на один балл «Красный Яр», который еще не сыграл свой матч тура. «Металлург» остался на пятой строчке (24 очка), «Стрела» завершила первый этап на шестом месте (22), а «ВВА-Подмосковье» стал четвертым (30).