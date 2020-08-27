Регбисты «ВВА-Подмосковья» обыграли «Стрелу» в матче чемпионата России

«Енисей» вышел на второе место, набрав 31 очко и обойдя на один балл «Красный Яр», который еще не сыграл свой матч тура. «Металлург» остался на пятой строчке (24 очка), «Стрела» завершила первый этап на шестом месте (22), а «ВВА-Подмосковье» стал четвертым (30).