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12:08 (мск), источник: ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Румынии по регби отменен из-за коронавируса

ТАСС, 20 октября. Товарищеский матч между сборными России и Румынии, который должен был пройти в Москве 25 октября, не состоится. Об этом сообщает Федерация регби России (ФРР).

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Источник: AP 2020

Тесты на коронавирус дали положительный результат у пяти игроков сборной Румынии. Согласно приказу Министерства здравоохранения Румынии, все лица, вступавшие в контакт с заболевшими, должны уйти на семидневный карантин, а затем пройти повторное тестирование. Таким образом, сборная Румынии в настоящее время находится на карантине и не может вылететь на матч в Россию.

ФРР вернет болельщикам деньги за билеты. Информация о возврате средств будет опубликована позднее.

Планируется, что в ближайшее время сборная России проведет товарищеский матч против ЦСКА, который перенесен с 24 на 25 октября. 1 ноября россияне должны были сыграть в матче чемпионата Европы против сборной Грузии в гостях, однако Европейская федерация регби сообщила о приостановке всех соревнований под своей эгидой до конца ноября.

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