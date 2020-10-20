Товарищеский матч между сборными России и Румынии по регби отменен из-за коронавируса

Тесты на коронавирус дали положительный результат у пяти игроков сборной Румынии. Согласно приказу Министерства здравоохранения Румынии, все лица, вступавшие в контакт с заболевшими, должны уйти на семидневный карантин, а затем пройти повторное тестирование. Таким образом, сборная Румынии в настоящее время находится на карантине и не может вылететь на матч в Россию.

ФРР вернет болельщикам деньги за билеты. Информация о возврате средств будет опубликована позднее.