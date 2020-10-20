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13:11 (мск), источник: ТАСС

Rugby Europe заявил о приостановке всех соревнований до конца ноября из-за коронавируса

ТАСС, 20 октября. Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Сборная России 1 ноября должна была провести матч чемпионата Европы против команды Грузии в Тбилиси.

Также отменен гостевой матч сборной России против команды Испании в чемпионате Европы среди женщин. Встреча должна была состояться 24 октября в Эльче.

Ранее Федерация регби России (ФРР) сообщила об отмене товарищеского матча между мужскими командами России и Румынии, который должен был пройти 25 октября в Москве.

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