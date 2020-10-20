Rugby Europe заявил о приостановке всех соревнований до конца ноября из-за коронавируса
ТАСС, 20 октября. Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября
ТАСС, 20 октября. Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября
Сборная России 1 ноября должна была провести матч чемпионата Европы против команды Грузии в Тбилиси.
Также отменен гостевой матч сборной России против команды Испании в чемпионате Европы среди женщин. Встреча должна была состояться 24 октября в Эльче.
Ранее Федерация регби России (ФРР) сообщила об отмене товарищеского матча между мужскими командами России и Румынии, который должен был пройти 25 октября в Москве.