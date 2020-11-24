В Австралии после тренировки умер 20-летний регбист
ТАСС, 24 ноября. Австралийский регбист Кит Титмусс умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.
ТАСС, 24 ноября. Австралийский регбист Кит Титмусс умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации источника, игроку юниорской команды клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» стало плохо после тренировки в пригороде Сиднея. Он был доставлен в больницу, после чего перенаправлен в другую больницу города, где скончался.
Титмусс не успел дебютировать на взрослом уровне, он был признан самым ценным игроком прошлого сезона юниорской лиги штата Новый Южный Уэльс.