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11:24 (мск), источник: ТАСС

В Австралии после тренировки умер 20-летний регбист

ТАСС, 24 ноября. Австралийский регбист Кит Титмусс умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По информации источника, игроку юниорской команды клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» стало плохо после тренировки в пригороде Сиднея. Он был доставлен в больницу, после чего перенаправлен в другую больницу города, где скончался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Титмусс не успел дебютировать на взрослом уровне, он был признан самым ценным игроком прошлого сезона юниорской лиги штата Новый Южный Уэльс.

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