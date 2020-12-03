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11:00 (мск), источник: ТАСС

Аргентинская федерация регби отменила отстранение капитана сборной за расистские сообщения

ТАСС, 3 декабря. Аргентинский регбийный союз (UAR) принял решение отменить отстранение капитана национальной сборной Пабло Матеры от команды. Об этом сообщает пресс-служба UAR.

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Во вторник стало известно, что в отношении Матеры, а также Гвидо Петти и Сантьяго Сокино было инициировано дисциплинарное разбирательство в связи с расистскими высказываниями, опубликованными спортсменами в период с 2011 по 2013 год. Регбисты были отстранены от национальной команды, Матера был лишен капитанской повязки.

«Игроки выразили глубокое сожаление и подтвердили, что совершили безрассудный поступок. Дисциплинарная комиссия рассмотрела и оценила их поведение во время расследования. Они не повторяли подобных действий в течение больше чем восьми лет и достойны быть частью команды. Превентивных мер не требуется, в связи с чем решено отменить отстранение трех игроков и восстановить капитанство Матеры», — говорится в сообщении.

Матере 27 лет, он провел 62 игры в составе национальной команды.

6 декабря сборная Аргентины должна сыграть матч Кубка трех наций против команды Австралии. В турнирной таблице лидирует сборная Новой Зеландии, которая провела четыре матча и набрала 11 очков. Второе место с тремя матчами в активе у аргентинцев (6), третьими идут австралийцы, набравшие такое же количество очков в трех играх.

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