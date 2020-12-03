Аргентинская федерация регби отменила отстранение капитана сборной за расистские сообщения

Во вторник стало известно, что в отношении Матеры, а также Гвидо Петти и Сантьяго Сокино было инициировано дисциплинарное разбирательство в связи с расистскими высказываниями, опубликованными спортсменами в период с 2011 по 2013 год. Регбисты были отстранены от национальной команды, Матера был лишен капитанской повязки.

«Игроки выразили глубокое сожаление и подтвердили, что совершили безрассудный поступок. Дисциплинарная комиссия рассмотрела и оценила их поведение во время расследования. Они не повторяли подобных действий в течение больше чем восьми лет и достойны быть частью команды. Превентивных мер не требуется, в связи с чем решено отменить отстранение трех игроков и восстановить капитанство Матеры», — говорится в сообщении.

Матере 27 лет, он провел 62 игры в составе национальной команды.