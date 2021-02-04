Сборная России по регби сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

В четверг бельгийцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:30 за невозможность прибыть на гостевой матч против команды Румынии. Таким образом, вне зависимости от исхода гостевой встречи против грузин, которая пройдет 7 февраля, сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы. Бельгийцы сыграют с командой Нидерландов за право играть в высшем дивизионе.