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14:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по регби сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

ТАСС, 4 февраля. Сборная России по регби сохранила право на участие в высшем дивизионе чемпионата Европы благодаря техническому поражению команды Бельгии в матче против румын. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

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Источник: AP 2020

В четверг бельгийцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:30 за невозможность прибыть на гостевой матч против команды Румынии. Таким образом, вне зависимости от исхода гостевой встречи против грузин, которая пройдет 7 февраля, сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы. Бельгийцы сыграют с командой Нидерландов за право играть в высшем дивизионе.

Календарь чемпионата Европы 2021 года Европейская федерация регби опубликует в ближайшее время. Планируется, что европейское первенство в 2021 году сборная России начнет домашним матчем в Сочи.

Сборная Грузии ранее досрочно стала чемпионом Европы, набрав 19 очков после четырех матчей. Далее идут команды Португалии и Испании (по 9 очков), России (8), Бельгии (7), замыкают таблицу румыны (5).

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