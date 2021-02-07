Сборная России по регби уступила команде Грузии в последнем матче чемпионата Европы

В составе российской команды попытка на счету Богдана Федотко, реализация — Рамиля Гайсина. Матч должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В четверг стало известно, что сборная России сохранила право на участие в высшем дивизионе чемпионата Европы в связи с тем, что команде Бельгии было засчитано техническое поражение в игре против румын. Таким образом, бельгийцы гарантировано заняли последнее место в турнирной таблице.

Сборная Грузии после четырех туров досрочно стала чемпионом Европы. Российская команда заняла в турнирной таблице предпоследнее, пятое место, набрав восемь очков. Позднее в воскресенье завершится матч между командами Испании и Португалии.