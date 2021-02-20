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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбистки сборной России проиграли Испании в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Женская сборная России по регби уступила команде Испании в матче чемпионата Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Гвадалахаре (Испания) завершилась со счетом 56:7 в пользу испанок. Изначально матч должен был состояться в октябре прошлого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Сборная Испании в заключительном матче групповой стадии сыграет с командой Нидерландов 27 февраля.

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