Тренер российских регбистов рассказал о состоянии команды перед стартом чемпионата Европы

«Не могу сказать точно, чего ждать, у нас был большой перерыв, мы очень долго ждали возобновления соревнований. В этом году все команды будут очень сильными, уверен, что все сборные имели достаточно времени для подготовки, но только в день матча, на поле, мы поймем, что из этого получилось, — отметил Джонс. — Вся российская команда находится в очень бодром состоянии и ждет не дождется, когда снова возобновятся соревнования».