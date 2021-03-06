Тренер сборной России по регби подвел итоги первого матча на чемпионате Европы

«Многие могут не понимать, насколько сильна румынская сборная, это очень мощная команда, и неудивительно, что в начале они вели. До игры и в перерыве игрокам напоминали о том, что решать будут последние 10 минут, хорошая дисциплина, слаженные действия в последние 10 минут», — сказал Джонс.

По словам наставника российских регбистов, значительная часть проблем сборной России заключалась в отсутствии веры в себя. «Мы все прекрасно понимаем, и люди, понимающие регби, могут сами видеть, что и схватка улучшилась, и мол улучшился. Еще не идеально, есть над чем работать, но они явно становятся лучше. Основная задача — создать такую сборную России, против которой будет тяжело играть противнику», — сказал тренер, отметив, что в рамках чемпионата Европы российскую сборную могут ожидать как победы, так и поражения, поскольку «ситуация изменилась, и каждая команда хороша и опасна».