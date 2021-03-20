Сборная России проиграла команде Грузии в матче чемпионата Европы по регби

Российская команда занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка после двух встреч, грузины лидируют с 14 очками после трех игр. В следующем матче россияне 3 июня сыграют в гостях с испанцами, сборная Грузии 27 марта примет команду Румынии.

С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.