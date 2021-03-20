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16:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла команде Грузии в матче чемпионата Европы по регби

ТАСС, 20 марта. Регбисты сборной России проиграли команде Грузии в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 23:6 в пользу гостей.

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Источник: AP 2020

Все очки российской команде принес Рамиль Гайсин.

Российская команда занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка после двух встреч, грузины лидируют с 14 очками после трех игр. В следующем матче россияне 3 июня сыграют в гостях с испанцами, сборная Грузии 27 марта примет команду Румынии.

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С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.

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