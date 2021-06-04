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16:46 (мск), источник: Sport24

Россия сохраняет надежду принять Кубок мира по регби, несмотря на запрет CAS

Председатель Правления Федерации регби России — генеральный директор Станислав Дружинин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком рассказал, что Россия сохраняет надежду принять Кубок мира по регби, несмотря на запрет CAS.

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Источник: AP 2021

— Россия планировала принять участие в заявочной кампании на Кубок мира по регби, но возникли проблемы. Это все из-за запрета CAS?

— Да, вступили в силу юридические ограничения, о чем нас подробно проинформировала World Rugby. Подача заявки делится на несколько разных этапов. Необходимо формировать заявочную книгу, подтверждать наличие инфраструктуры, предоставлять гарантии от государства и так далее.

К сожалению, нельзя подать заявочную книгу до наступления соответствующего этапа, хотя мы и приступили к ее формированию. О намерении принять в России Кубок мира мы сообщили до старта заявочной кампании. Причем вступили в продуктивный разговор с World Rugby. Они серьезно рассматривали нас в качестве основных кандидатов на проведение турнира. Мы предложили интересную концепцию: провести игры, используя инфраструктуру ЧМ-2018, а также задействовать азиатскую часть страны и организовать матчи во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске.

К сожалению, решение CAS запретило нашей стране принимать Олимпиады, чемпионаты и Кубки мира, в том числе подавать заявки на их проведение.

— Если с Кубком мира в 2027 и 2031 годах не получается, не было ли мысли перенести заявку на 2035 год?

— Международная федерация решила впервые объявить конкурс на два турнира сразу, но могут произойти самые разные события. Сейчас у многих федераций нестабильная финансовая ситуация. Непросто даже самым регбийным странам. Той же Австралии. И, подавая заявку на проведение турнира, они должны понимать, какие обязательства на себя берут. Это недешевая история. Не исключено, что World Rugby разделит периоды и отодвинет время принятия решения. В общем, мы не теряем надежды и будем рассматривать другие годы.

Напомним, что российскому спорту на два года запретили не только флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах. До декабря 2022 года Россия не может подавать заявки на проведение крупных международных соревнований.

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