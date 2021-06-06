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6 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по регби-7 победила Грузию и вышла в полуфинал этапа ЧЕ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа чемпионата Европы, который проходит в Лиссабоне.

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В четвертьфинальном матче россияне обыграли команду Грузии со счетом 12:5.

В полуфинале российская команда встретится со сборной Германии, игра пройдет позже в воскресенье.

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