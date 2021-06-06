Сборная России по регби-7 победила Грузию и вышла в полуфинал этапа ЧЕ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа чемпионата Европы, который проходит в Лиссабоне.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа чемпионата Европы, который проходит в Лиссабоне.
В четвертьфинальном матче россияне обыграли команду Грузии со счетом 12:5.
В полуфинале российская команда встретится со сборной Германии, игра пройдет позже в воскресенье.