Мужская сборная России по регби-7 победила Грузию в четвертьфинале первого тура чемпионата Европы
Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над Грузией в четвертьфинале первого тура чемпионата Европы.
Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над Грузией в четвертьфинале первого тура чемпионата Европы.
Матч завершился со счетом 12:5.
В полуфинале россияне встретятся с Германией, которая обыграла Польшу (17:7). Встреча пройдет сегодня и начнется в 18:08 по московскому времени.
Регби-7. Чемпионат Европы, 1-й тур. ¼ финала
Россия — Грузия — 12:5.