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21:35 (мск), источник: ТАСС

Российские регбистки стали семикратными чемпионками Европы

На этапе в Москве, как и в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 июня. Женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы. Второй этап турнира прошел в «Лужниках» в Москве.

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трех групповых стадий. На первом этапе в Лисабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.

На этапе в Москве, как и в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников, среди которых команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и Шотландии (22:5).

Сборная России в седьмой раз выиграла чемпионат Европы (2013, 2014, 2016−2019, 2021). В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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