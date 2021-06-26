Российские регбистки стали семикратными чемпионками Европы

ТАСС, 26 июня. Женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы. Второй этап турнира прошел в «Лужниках» в Москве.

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трех групповых стадий. На первом этапе в Лисабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.

На этапе в Москве, как и в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников, среди которых команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и Шотландии (22:5).