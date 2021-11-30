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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лин Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лин Джонс покинул пост главного тренера мужской сборной России по регби, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.

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Высший совет федерации на своем заседании во вторник утвердил отставку 57-летнего валлийского специалиста.

Джонс возглавлял команду России с 2018 года, под его руководством российская сборная выступила на Кубке мира 2019 года в Японии. Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев поручил правлению представить кандидатуры на пост нового главного тренера сборной страны до 17 декабря.

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«Лично я отношусь с большим уважением к проделанной работе Лина Джонса. Многие коллеги, уверен, думают так же. Да, было много неожиданностей в этот период, серьезные проблемы с COVID-19. Главному тренеру было трудно ездить в Россию. Лин начал омолаживать сборную, и в будущем это может принести хороший результат», — прокомментировал работу Джонса Артемьев.

«Кроме спортивных историй есть реальная жизнь. Он очень хороший человек, мы с ним крепко подружились. Очень бы хотелось увидеть его в качестве консультанта для наших команд и человека, который будет искать для нас молодых регбистов с российскими корнями. Он занял определенную строчку в истории российского регби», — добавил функционер.

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