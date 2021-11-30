Лин Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лин Джонс покинул пост главного тренера мужской сборной России по регби, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лин Джонс покинул пост главного тренера мужской сборной России по регби, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.
Высший совет федерации на своем заседании во вторник утвердил отставку 57-летнего валлийского специалиста.
Джонс возглавлял команду России с 2018 года, под его руководством российская сборная выступила на Кубке мира 2019 года в Японии. Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев поручил правлению представить кандидатуры на пост нового главного тренера сборной страны до 17 декабря.
«Лично я отношусь с большим уважением к проделанной работе Лина Джонса. Многие коллеги, уверен, думают так же. Да, было много неожиданностей в этот период, серьезные проблемы с COVID-19. Главному тренеру было трудно ездить в Россию. Лин начал омолаживать сборную, и в будущем это может принести хороший результат», — прокомментировал работу Джонса Артемьев.
«Кроме спортивных историй есть реальная жизнь. Он очень хороший человек, мы с ним крепко подружились. Очень бы хотелось увидеть его в качестве консультанта для наших команд и человека, который будет искать для нас молодых регбистов с российскими корнями. Он занял определенную строчку в истории российского регби», — добавил функционер.