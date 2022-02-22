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22:09 (мск), источник: Sport24

Сборная Грузии по регби анонсировала матч с Россией на украинском языке

Грузинский регбийный союз в своем официальном инстаграме на украинском языке анонсировал матч чемпионата Европы между сборными Грузии и России.

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Встреча состоится 27 февраля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, на игру будет допущено 50% зрителей.

Болельщиков приглашают приобрести билеты на матч Грузия — Россия и вместе спеть национальный гимн.

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