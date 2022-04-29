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00:03 (мск), источник: Sport24

Сборная Испании пропустит ЧМ-2023. Команду оштрафовали на 10 очков за нелегального игрока

Сборная Испании не примет участие в чемпионате мира по регби 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Международный совет регби (World Rugby), в двух матчах квалификационного турнира за Испанию выступал игрок, который не имел права выходить на поле. В качестве санкций Испанию лишили 10 очков.

Место Испании на ЧМ-2023 займет Румыния, а Португалия вместо Румынии выступит на заключительном этапе квалификации, который пройдет в ноябре 2022-го.

Сборная Испании может подать протест на это решение в течение двух недель.

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