Сборная Испании пропустит ЧМ-2023. Команду оштрафовали на 10 очков за нелегального игрока
Сборная Испании не примет участие в чемпионате мира по регби 2023 года.
Сборная Испании не примет участие в чемпионате мира по регби 2023 года.
Как сообщает Международный совет регби (World Rugby), в двух матчах квалификационного турнира за Испанию выступал игрок, который не имел права выходить на поле. В качестве санкций Испанию лишили 10 очков.
Место Испании на ЧМ-2023 займет Румыния, а Португалия вместо Румынии выступит на заключительном этапе квалификации, который пройдет в ноябре 2022-го.
Сборная Испании может подать протест на это решение в течение двух недель.