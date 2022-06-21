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10:15 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация регбилиг запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах

Запрет касается участия в международных соревнованиях.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 21 июня. Международная федерация регбилиг (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин до дальнейшего уведомления. Об этом во вторник сообщает Рейтер со ссылкой на заявление IRL.

В сообщении федерации говорится, что ей необходимо провести консультации и «завершить дополнительные исследования», прежде чем утвердить свою политику в отношении трансгендеров.

«Ответственность IRL — сбалансировать право человека на участие с предполагаемым риском для других участников», — говорится в заявлении организации.

19 июня Международная федерация плавания (FINA) утвердила стандарты участия трансгендеров в своих соревнованиях на внеочередном конгрессе организации в Будапеште. Политика инклюзивности FINA предполагает, что спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Для участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений нет. В понедельник Рейтер сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Регбилиг или регби-13 — разновидность регби, где команда состоит из 13 человек.

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