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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: бывшего английского регбиста нашли мертвым в отеле в Италии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший регбист англичанин Рики Байби найден мертвым в прибрежном отеле во Флоренции (Италия), сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Байби прибыл в город в компании женщины в пятницу вечером. Они вернулись в отель в «приподнятом настроении» в 02:00 по местному времени в субботу. Спустя некоторое время сотрудники отеля услышали громкие звуки в номере Байби. После этого оттуда выбежала полуголая, окровавленная женщина, просившая о помощи. На место происшествия прибыли полиция и врачи, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция обнаружила Байби, лежащего на полу. Он не подавал признаков жизни. Попытки его спасти оказались тщетными. В номере отеля был изъят «тип дубинки» и другие вещи. Полиция рассматривает две версии произошедшего: бытовая ссора или эротическая игра, которая пошла не по плану. Полиция намерена допросить женщину, когда ей станет лучше.

Байби было 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2012 году. Провел 215 матчей за пять команд в высшем дивизионе чемпионата Англии по регби. После завершения карьеры Байби работал агентом по недвижимости.

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