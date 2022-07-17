СМИ: бывшего английского регбиста нашли мертвым в отеле в Италии

По информации издания, Байби прибыл в город в компании женщины в пятницу вечером. Они вернулись в отель в «приподнятом настроении» в 02:00 по местному времени в субботу. Спустя некоторое время сотрудники отеля услышали громкие звуки в номере Байби. После этого оттуда выбежала полуголая, окровавленная женщина, просившая о помощи. На место происшествия прибыли полиция и врачи, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция обнаружила Байби, лежащего на полу. Он не подавал признаков жизни. Попытки его спасти оказались тщетными. В номере отеля был изъят «тип дубинки» и другие вещи. Полиция рассматривает две версии произошедшего: бытовая ссора или эротическая игра, которая пошла не по плану. Полиция намерена допросить женщину, когда ей станет лучше.