Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Монако
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Акрон
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Факел
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Фрайбург
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Герта
31
Футбол. Премьер-лига
15:00
Урал
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Ливерпуль
22
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Велес
21
Все события
Фоторепортажи
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
17:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Падение трибуны со зрителями во время матча по регби попало на видео

Десятки человек упали с трибуны спортивного стадиона в австралийском Сиднее из-за обрушения ограждения во время матча по регби. Видео было опубликовано телеканалом 9News.

Наверх

По информации источника, инцидент произошел во время встречи между командами Riverview и St Joseph’s. На стадионе присутствовали 15 тысяч зрителей. На место происшествия прибыла скорая, которая оказывает помощь пострадавшим.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2022 года в индийском селе Пунгоду на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна. Инцидент произошел во время матча по футболу-семерке, в котором принимали участие две местные команды. На рухнувшей трибуне находились более двух тысяч болельщиков. По подсчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы.

 В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Вероятность начала боевых действий в Нагорном Карабахе оценили
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь