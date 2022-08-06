Падение трибуны со зрителями во время матча по регби попало на видео

По информации источника, инцидент произошел во время встречи между командами Riverview и St Joseph’s. На стадионе присутствовали 15 тысяч зрителей. На место происшествия прибыла скорая, которая оказывает помощь пострадавшим.

В марте 2022 года в индийском селе Пунгоду на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна. Инцидент произошел во время матча по футболу-семерке, в котором принимали участие две местные команды. На рухнувшей трибуне находились более двух тысяч болельщиков. По подсчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы.