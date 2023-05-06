Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Кремонезе
Специя
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Марсель
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Факел
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Интер
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Челси
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Велес
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Ахмат
15
Хоккей. НХЛ
7.05
Вегас
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Лацио
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
11:30
Енисей
КАМАЗ
21
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Алания
00
Все события
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Бык выбежал на поле и едва не сорвал регбийный матч во Франции

Неожиданную развязку получило предматчевое представление на стадионе в Перпиньяне (Франция), где местная команда Catalans Dragons во встрече регбийной Суперлиги принимала гостей из Великобритании Saint-Helens, сообщает Le Figaro.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Планировалось, что три быка и две коровы совершат круг почёта во время разминки, чтобы «почтить местный скот». Акцию организовала компания, специализирующаяся на мясной и колбасной продукции, принадлежащая президенту Dragons. Однако после представления быков, награждённых на последней сельскохозяйственной выставке в Париже, один из них решил выйти на поле вместе с игроками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бык несколько метров протащил по земле пытавшегося остановить его заводчика, а затем стал преследовать игроков, которые пытались спрятаться от животного на трибунах. Через некоторое время бык успокоился и был пойман владельцем. Ни один игрок во время этого инцидента не пострадал. Встреча завершилась победой Dragons над Saints со счётом 24:12.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь