Бык выбежал на поле и едва не сорвал регбийный матч во Франции

Планировалось, что три быка и две коровы совершат круг почёта во время разминки, чтобы «почтить местный скот». Акцию организовала компания, специализирующаяся на мясной и колбасной продукции, принадлежащая президенту Dragons. Однако после представления быков, награждённых на последней сельскохозяйственной выставке в Париже, один из них решил выйти на поле вместе с игроками.

Бык несколько метров протащил по земле пытавшегося остановить его заводчика, а затем стал преследовать игроков, которые пытались спрятаться от животного на трибунах. Через некоторое время бык успокоился и был пойман владельцем. Ни один игрок во время этого инцидента не пострадал. Встреча завершилась победой Dragons над Saints со счётом 24:12.