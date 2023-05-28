Экоактивисты прервали финал чемпионата Англии по регби, распылив порошковую краску

Игра была омрачена экоактивистами: два участника движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти, газа и угля, выбежали на поле рассыпали на нем оранжевый порошок. Встречу пришлось прервать на пять минут для ликвидации рассыпанного вещества.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=331d5839793ac76e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-34777837&hd=1&id=456339931&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что краску на лондонском стадионе «Туикенем» распылили 37-летний Патрик Харт и 40-летний Сэм Джонсон. Свои действия они объяснили тем, что нынешнее состояние экологии — крупнейший кризис, который когда-либо переживала планета, и времени ждать больше нет.

Полиция Лондона сообщила, что оба активиста были задержаны по подозрению во вторжении при отягчающих обстоятельствах и хулиганстве.