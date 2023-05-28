Экоактивисты прервали финал чемпионата Англии по регби, распылив порошковую краску
В субботу, 27 мая, состоялся матч финала чемпионата Англии по регби между командами «Сарацины» и «Сейл Шаркс».
В субботу, 27 мая, состоялся матч финала чемпионата Англии по регби между командами «Сарацины» и «Сейл Шаркс».
Игра была омрачена экоактивистами: два участника движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти, газа и угля, выбежали на поле рассыпали на нем оранжевый порошок. Встречу пришлось прервать на пять минут для ликвидации рассыпанного вещества.
Сообщается, что краску на лондонском стадионе «Туикенем» распылили 37-летний Патрик Харт и 40-летний Сэм Джонсон. Свои действия они объяснили тем, что нынешнее состояние экологии — крупнейший кризис, который когда-либо переживала планета, и времени ждать больше нет.
Полиция Лондона сообщила, что оба активиста были задержаны по подозрению во вторжении при отягчающих обстоятельствах и хулиганстве.
Сам же матч возобновился через пять минут и закончился победой «Сарацины» со счетом 35:25.