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12:01 (мск), источник: Sport24

Экоактивисты прервали финал чемпионата Англии по регби, распылив порошковую краску

В субботу, 27 мая, состоялся матч финала чемпионата Англии по регби между командами «Сарацины» и «Сейл Шаркс».

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Источник: Reuters

Игра была омрачена экоактивистами: два участника движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти, газа и угля, выбежали на поле рассыпали на нем оранжевый порошок. Встречу пришлось прервать на пять минут для ликвидации рассыпанного вещества.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что краску на лондонском стадионе «Туикенем» распылили 37-летний Патрик Харт и 40-летний Сэм Джонсон. Свои действия они объяснили тем, что нынешнее состояние экологии — крупнейший кризис, который когда-либо переживала планета, и времени ждать больше нет.

Полиция Лондона сообщила, что оба активиста были задержаны по подозрению во вторжении при отягчающих обстоятельствах и хулиганстве.

Сам же матч возобновился через пять минут и закончился победой «Сарацины» со счетом 35:25.

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