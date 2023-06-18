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15:01 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Пенза» впервые в истории стал чемпионом России по регби

В финальном матче железнодорожники в овертайме победили красноярский «Енисей-СТМ».

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 июня. «Локомотив-Пенза» со счетом 23:20 после овертайма победил красноярский «Енисей-СТМ» в финальном матче плей-офф Пари — Чемпионата России по регби. Встреча прошла в воскресенье в Красноярске.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 17:17. «Локомотив-Пенза» после первого тайма уступал сопернику 0:17.

В матче за третье место победу одержал красноярский «Красный Яр», который победил казанскую «Стрелу» (17:15 ОТ). Клуб из Красноярска в шестой раз стал бронзовым призером чемпионата России. С 2010 года «Красный Яр» неизменно доходил до финала соревнований за исключением прошлого сезона — тогда он стал пятым по итогам плей-офф.

«Локомотив-Пенза» впервые в истории стал чемпионом России, до этого команда дважды становилась серебряным призером соревнований. «Енисей-СТМ» и «Локомотив-Пенза» в третий раз подряд встречались в финале плей-офф. В двух предыдущих сезонах сильнее был красноярский клуб, на счету красноярской команды 12 побед в национальном первенстве, что является рекордом турнира. При этом клуб становился чемпионом России шесть раз подряд.

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