«Эти 100 минут не забуду, пока я жив». Громкая сенсация в чемпионате России по регби

Источник: VK.COM/ENISEI_STM

Развязка чемпионата России по регби оказалась по-настоящему горячей. В финале турнира встречались «Локомотив-Пенза» и титулованный «Енисей-СТМ». Фаворитами, как и всегда, были красноярцы, но железнодорожники сотворили оглушительную сенсацию: отыгрались с 0:17 и впервые в истории выиграли чемпионат страны. «Тяжёлая машина» же осталась без золотых медалей впервые за шесть лет. Какой крутой получилась борьба!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=633ad3ea11976bf0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-87994458&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей» не может проиграть

Вообще, болельщики уже привыкли к противостоянию красноярского и пензенского клубов в финалах. В решающем матче команды сошлись уже третий раз подряд. В сезоне-2020/2021 «Енисей» по итогам двух встреч выиграл со счётом 77:19 (48:6; 29:13), спустя год победил ещё более крупно — 66:7.

В этот раз тоже казалось, что преимущество будет на стороне красноярцев. Команда шла за седьмым титулом подряд и 13-м чемпионством в истории. Подопечные Александра Первухина были на ходу: с хорошим отрывом выиграли регулярку и проиграли лишь три матча за последние три года! В пользу «тяжёлой машины» говорила и статистика личных встреч. С 2018 года клубы играли 14 раз: 12 побед на счету «Енисея-СТМ», а две — у «Локо». Приятным бонусом для красноярцев были и родные стены в финальном матче.

Источник: VK.COM/ENISEI_STM

Правда, небольшая интрига всё-таки жила. В плей-офф «тяжёлая машина» не без проблем обыграла «Красный Яр» (21:12). «Локомотив-Пенза» же на пути в финал чуть более спокойно разобрался со «Стрелой» (29:19).

Красноярцы были серьёзно настроены на победу в финале.

«Команда, от которой не ждут победы, но она её очень хочет и проводит великолепный сезон, всегда находится в более выигрышном психологическом состоянии, — объяснял Александр Первухин Rugger.info. — Сезон показал, что “Локомотив” готов к выигрышу. У него хорошая комплектация состава, много лидеров, мощный тренерский штаб. Выход пензенцев в финал — это серьёзное достижение и совершенно другой плацдарм, в отличие от того, что был ранее. Матч в этот раз будет совершенно другой, соперник будет другой. Но это не предопределяет ситуацию, и не стоит думать, что “Енисей-СТМ” допускает ситуацию, в которой он может проиграть».

Поразительный камбэк

«Енисей» сразу заявил свои чемпионские амбиции. Уже на третьей минуте Константин Узунов занёс попытку, а Рамиль Гайсин забил реализацию — 7:0. Вскоре красноярцы вновь ворвались в зачётное поле, но арбитр Алексей Лебедев после консультации с видео-рефери отменил взятие.

«Тяжёлая машина» продолжала владеть преимуществом и не давала сопернику сделать в атаке хоть что-нибудь. В итоге к 27-й минуте красноярцы вели уже со счётом 17:0 — сперва Гайсин реализовал штрафной, потом Никита Чурашов занёс попытку, а Рамиль забил реализацию. В дополнение ко всему этому гости остались в меньшинстве — на 30-й минуте Аллен Стефан де Вит получил жёлтую карточку. «Енисей-СТМ» и дальше шёл вперёд, но оборона пензенского «Локомотива» активизировалась и не дала сопернику увеличить отрыв.

Казалось, что «тяжёлая машина» продолжит «разбирать» соперника и во втором тайме. Однако «Локо» собрался и перевернул игру. На 49-й минуте пензенцы набрали первые очки (3:17) — Сергей Янюшкин точно ударил со штрафного.

Вскоре «Енисей» остался в меньшинстве, жёлтую карточку получил Франсуа Эстерхейзен. Это сыграло на руку «Локомотиву»: Янюшкин занёс мяч в зачётную зону, а затем сам же забил непростую реализацию, и счёт стал 10:17. А уже на 74-й минуте пензенской дружине удалось сравнять счёт (17:17) благодаря попытке Виктора Гресева и реализации Янюшкина.

Настоящая драма случилась на последних минутах основного времени матча. «Тяжёлая машина» заработала штрафной, исполнял его основной бьющий — Гайсин. Казалось, что потрясающий камбэк железнодорожников был напрасным, однако неожиданно Рамиль не попал в створ.

Источник: VK.COM/ENISEI_STM

«Когда-то это должно было случиться»

Интригу концовке матча добавила погода. Начался сильный дождь, из-за чего играть стало крайне трудно. Но регбисты ожесточённо боролись.

В овертайме Гайсин исправился, забив под конец первой десятиминутки штрафной (20:17). Однако после перерыва Янюшкин набрал три очка и сравнял счёт (20:20). На последних минутах «Локомотив-Пенза» заработал штрафной и Янюшкин не упустил шанс принести команде золото (23:20). Будучи вице-чемпионом много лет пензенский клуб наконец-то выиграл первый титул!

«Тяжёлый матч. “Енисей-СТМ” был действующим чемпионом России, и мы прекрасно понимали, куда едем, — заявил главный тренер “Локомотива” Александр Янюшкин. — Первый тайм у “Енисея” хорошо пошёл, и, наверное, они могли бы набрать очков и больше. Но во время перерыва мы поговорили с ребятами в раздевалке. Говорил не только я, говорили многие. Обозначили наши ошибки, разобрались, в чём проигрываем, на чём нужно сделать акцент, ну и, конечно, осознали, что нельзя до такой степени отдавать инициативу. Во втором тайме перешли в наступление, а в дополнительное время удача была на нашей стороне. Так что “Локомотив” — чемпион! Каждому из вас большое спасибо, ребята. Вы меня заставили как тренера расти. Ребята, от души большая благодарность за эти 100 минут, которые не забуду никогда, пока я жив. Это останется навсегда со мной вот здесь, в сердце. Спасибо вам большое!».

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин отметил соперника и подчеркнул, что «Локомотив-Пенза» заслужил чемпионство.

«Когда-то это, видимо, должно было случиться. И вот случилось. Хотя, конечно, всё было, что называется, на тоненького. Мы растеряли преимущество первого тайма, которое к тому же должно было быть гораздо большим. Второй тайм… Понятно, были и объективные причины — например, у нас не было Лёши Щербаня, во второй части матча травму получил Карел дю Пре. Но тем не менее… Поздравляем сегодняшних чемпионов, они это заслужили».