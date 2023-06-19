Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Косово
Все события
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эти 100 минут не забуду, пока я жив». Громкая сенсация в чемпионате России по регби

Пензенский «Локомотив» сотворил чудо в финальной битве с «Енисеем».

Наверх
Источник: VK.COM/ENISEI_STM

Развязка чемпионата России по регби оказалась по-настоящему горячей. В финале турнира встречались «Локомотив-Пенза» и титулованный «Енисей-СТМ». Фаворитами, как и всегда, были красноярцы, но железнодорожники сотворили оглушительную сенсацию: отыгрались с 0:17 и впервые в истории выиграли чемпионат страны. «Тяжёлая машина» же осталась без золотых медалей впервые за шесть лет. Какой крутой получилась борьба!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей» не может проиграть

Вообще, болельщики уже привыкли к противостоянию красноярского и пензенского клубов в финалах. В решающем матче команды сошлись уже третий раз подряд. В сезоне-2020/2021 «Енисей» по итогам двух встреч выиграл со счётом 77:19 (48:6; 29:13), спустя год победил ещё более крупно — 66:7.

В этот раз тоже казалось, что преимущество будет на стороне красноярцев. Команда шла за седьмым титулом подряд и 13-м чемпионством в истории. Подопечные Александра Первухина были на ходу: с хорошим отрывом выиграли регулярку и проиграли лишь три матча за последние три года! В пользу «тяжёлой машины» говорила и статистика личных встреч. С 2018 года клубы играли 14 раз: 12 побед на счету «Енисея-СТМ», а две — у «Локо». Приятным бонусом для красноярцев были и родные стены в финальном матче.

Источник: VK.COM/ENISEI_STM

Правда, небольшая интрига всё-таки жила. В плей-офф «тяжёлая машина» не без проблем обыграла «Красный Яр» (21:12). «Локомотив-Пенза» же на пути в финал чуть более спокойно разобрался со «Стрелой» (29:19).
Красноярцы были серьёзно настроены на победу в финале.

«Команда, от которой не ждут победы, но она её очень хочет и проводит великолепный сезон, всегда находится в более выигрышном психологическом состоянии, — объяснял Александр Первухин Rugger.info. — Сезон показал, что “Локомотив” готов к выигрышу. У него хорошая комплектация состава, много лидеров, мощный тренерский штаб. Выход пензенцев в финал — это серьёзное достижение и совершенно другой плацдарм, в отличие от того, что был ранее. Матч в этот раз будет совершенно другой, соперник будет другой. Но это не предопределяет ситуацию, и не стоит думать, что “Енисей-СТМ” допускает ситуацию, в которой он может проиграть».

Поразительный камбэк

«Енисей» сразу заявил свои чемпионские амбиции. Уже на третьей минуте Константин Узунов занёс попытку, а Рамиль Гайсин забил реализацию — 7:0. Вскоре красноярцы вновь ворвались в зачётное поле, но арбитр Алексей Лебедев после консультации с видео-рефери отменил взятие.

«Тяжёлая машина» продолжала владеть преимуществом и не давала сопернику сделать в атаке хоть что-нибудь. В итоге к 27-й минуте красноярцы вели уже со счётом 17:0 — сперва Гайсин реализовал штрафной, потом Никита Чурашов занёс попытку, а Рамиль забил реализацию. В дополнение ко всему этому гости остались в меньшинстве — на 30-й минуте Аллен Стефан де Вит получил жёлтую карточку. «Енисей-СТМ» и дальше шёл вперёд, но оборона пензенского «Локомотива» активизировалась и не дала сопернику увеличить отрыв.

Казалось, что «тяжёлая машина» продолжит «разбирать» соперника и во втором тайме. Однако «Локо» собрался и перевернул игру. На 49-й минуте пензенцы набрали первые очки (3:17) — Сергей Янюшкин точно ударил со штрафного.

Вскоре «Енисей» остался в меньшинстве, жёлтую карточку получил Франсуа Эстерхейзен. Это сыграло на руку «Локомотиву»: Янюшкин занёс мяч в зачётную зону, а затем сам же забил непростую реализацию, и счёт стал 10:17. А уже на 74-й минуте пензенской дружине удалось сравнять счёт (17:17) благодаря попытке Виктора Гресева и реализации Янюшкина.

Настоящая драма случилась на последних минутах основного времени матча. «Тяжёлая машина» заработала штрафной, исполнял его основной бьющий — Гайсин. Казалось, что потрясающий камбэк железнодорожников был напрасным, однако неожиданно Рамиль не попал в створ.

Источник: VK.COM/ENISEI_STM

«Когда-то это должно было случиться»

Интригу концовке матча добавила погода. Начался сильный дождь, из-за чего играть стало крайне трудно. Но регбисты ожесточённо боролись.

В овертайме Гайсин исправился, забив под конец первой десятиминутки штрафной (20:17). Однако после перерыва Янюшкин набрал три очка и сравнял счёт (20:20). На последних минутах «Локомотив-Пенза» заработал штрафной и Янюшкин не упустил шанс принести команде золото (23:20). Будучи вице-чемпионом много лет пензенский клуб наконец-то выиграл первый титул!

«Тяжёлый матч. “Енисей-СТМ” был действующим чемпионом России, и мы прекрасно понимали, куда едем, — заявил главный тренер “Локомотива” Александр Янюшкин. — Первый тайм у “Енисея” хорошо пошёл, и, наверное, они могли бы набрать очков и больше. Но во время перерыва мы поговорили с ребятами в раздевалке. Говорил не только я, говорили многие. Обозначили наши ошибки, разобрались, в чём проигрываем, на чём нужно сделать акцент, ну и, конечно, осознали, что нельзя до такой степени отдавать инициативу. Во втором тайме перешли в наступление, а в дополнительное время удача была на нашей стороне. Так что “Локомотив” — чемпион! Каждому из вас большое спасибо, ребята. Вы меня заставили как тренера расти. Ребята, от души большая благодарность за эти 100 минут, которые не забуду никогда, пока я жив. Это останется навсегда со мной вот здесь, в сердце. Спасибо вам большое!».

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин отметил соперника и подчеркнул, что «Локомотив-Пенза» заслужил чемпионство.

«Когда-то это, видимо, должно было случиться. И вот случилось. Хотя, конечно, всё было, что называется, на тоненького. Мы растеряли преимущество первого тайма, которое к тому же должно было быть гораздо большим. Второй тайм… Понятно, были и объективные причины — например, у нас не было Лёши Щербаня, во второй части матча травму получил Карел дю Пре. Но тем не менее… Поздравляем сегодняшних чемпионов, они это заслужили».

Исход финала вновь доказывает прописную истину о том, что каждая победная серия рано или поздно заканчивается и каждый фаворит терпит поражение. «Енисей» в этот раз не смог удержаться на вершине, но тем интереснее будет следующий сезон, в котором красноярцы будут стараться взять реванш.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь