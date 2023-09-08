Макрона освистали на церемонии открытия чемпионата мира по регби

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239370&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Зрители первого матча чемпионата мира по регби, который проходит во Франции, освистали президента республики Эмманюэля Макрона на церемонии открытия, когда он выступал с речью на стадионе «Стад-де-Франс» на севере Парижа. Трансляцию церемонии вел телеканал TF1.

Свист и гул прокатились по стадиону сразу после завершения речи президента организации World Rugby Билла Бомонта, когда на трибуну поднялся французский лидер. Лишь после его призыва поддержать всех участников чемпионата и непосредственно сборную Франции трибуны прекратили свист и начали скандировать «Вперед Синие!» (неофициальное название французской команды).

Как отмечает в свою очередь агентство AFP, свист и оскорбления в адрес главы государства звучали и в фан-зонах Марселя и Парижа. Это подтверждают и распространяющиеся в соцсетях видезаписи с мест.